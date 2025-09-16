Корейский город является центром легкой и пищевой промышленности республики

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Курское городское собрание приняло решение об установлении партнерских отношений с городом Кэсон, расположенном в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания горсобрания.

"Принято решение об установлении партнерских отношений между городом Курском (Российская Федерация) и городом Кэсон (КНДР). Партнерство устанавливается по инициативе врио губернатора Курской области Александра Хинштейна с учетом рекомендации МИД Российской Федерации, правительства Курской области по расширению партнерских связей с городами дружественных стран, наращиванию экономического, образовательного, культурного сотрудничества, контактов в сферах спорта и туризма", - говорится в сообщении.

В городском собрании отметили, что Кэсон - один из древнейших городов Корейского полуострова, является центром легкой и пищевой промышленности КНДР. Также Кэсон является одним из немногих городов КНДР, открытых для иностранных туристов, на его территории расположено значительное количество исторических памятников, добавили в Курском городском собрании.

Курск также установил партнерские отношения с городом Шеньян провинции Ляонин в Китайской Народной Республике (КНР). Ранее о работе над соглашением между городами сообщал врио заместителя председателя правительства региона Левон Осипов.