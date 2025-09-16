Движение осуществляется в полном объеме

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Поезда дальнего следования следуют по графику после обнаружения взрывных устройств в Орловской области и задержек нескольких поездов, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"В настоящее время движение осуществляется в полном объеме в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

13 сентября на территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них погибли два сотрудника регионального управления Росгвардии, третий был ранен, но позже умер в больнице. Погибшие сотрудники будут представлены к государственным наградам.