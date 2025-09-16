В рамках мероприятия пройдут презентации, мастер-классы, дискуссии и практические сессии

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit пройдет в Москве 1-2 октября. Участие подтвердили компании из 25 стран, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Участие в саммите уже подтвердили международные фонды и стартапы из 25 государств, в том числе из Белоруссии, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Эксперты обсудят механизмы поддержки талантливых разработчиков, успешные практики внедрения и масштабирования современных решений и перспективные направления для дальнейшего сотрудничества", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Отмечается, что в рамках мероприятия пройдут презентации, мастер-классы, дискуссии и практические сессии. Кроме того, будет организована выставка с участием стартапов.

В пресс-службе службе добавили, что в рамках конференции впервые вручат премию за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards.

"Всего поступило больше 1,7 тыс. заявок из 79 регионов России. Самая популярная категория - "Стартапы", она собрала около тысячи анкет. Лидером по числу соискателей премии стала Москва - 550 конкурсантов, порядка 270 из них - участники Московского инновационного кластера", - цитирует пресс-служба Сергунину.

Организаторы мероприятия - правительство Москвы и Сбер.