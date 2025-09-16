Дополнительные средства направят на инфраструктурные проекты, ЖКХ и соцподдержку

САМАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Самарской области увеличены на 8,6 млрд рублей в 2025 году и в целом на 24,1 млрд рублей в трехлетнем периоде 2025-2027 года, дополнительные средства направят на инфраструктурные проекты, ЖКХ, соцподдержку. Поправки единогласно приняли в двух чтениях депутаты губернской думы на заседании во вторник.

Поправки в бюджет ранее внес губернатор Вячеслав Федорищев. С учетом корректировок, доходы бюджета региона составили 308,3 млрд рублей в 2025 году, 319,6 млрд рублей в 2026 году, 338,5 млрд рублей в 2027 году. Расходы составили 367,1 млрд рублей в 2025 году, 339,5 млрд рублей в 2026 году, 355,8 млрд рублей в 2027 году. После предыдущей корректировки областного бюджета в феврале доходы в 2025 году составили 299,7 млрд рублей, расходы - 357,5 млрд рублей. При принятии документа в декабре 2024 года доходы составляли 288,7 млрд рублей, расходы - 314,5 млрд рублей.

"Общий объем увеличения доходов, который мы ожидаем в этом году, - дополнительно 8,6 млрд рублей", - сказала на заседании думы министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. Она добавила, что в плановом периоде доходы бюджета увеличатся на 7,7 млрд рублей в 2026 году и на 7,8 млрд рублей в 2027 году.

В бюджете отражены дополнительные средства, поступившие из федерального бюджета, - 8,6 млрд рублей в трехлетнем периоде направят на развитие особых экономических зон (ОЭЗ) и жилищно-коммунального хозяйства. Также дополнительные средства образовались в результате текущего исполнения бюджета, налоговых и неналоговых поступлений.

Среди крупных инфраструктурных проектов, которые дополнительно профинансируют на 3,2 млрд рублей в трехлетнем периоде с использованием средств казначейских инфраструктурных кредитов, - строительство самарского метрополитена, исполнение концессионного соглашения по автодороге "Обход Тольятти", модернизация объектов ЖКХ. Более 1 млрд рублей предусмотрено на строительство школ, ФОКов и поликлиник в области.

Также в трехлетнем периоде заложено 2,7 млрд рублей на переселение из аварийного жилья. 3 млрд рублей предусмотрены на увеличение фонда оплаты труда для работников бюджетной сферы. Предусмотрены дополнительные средства в размере 1,27 млрд рублей на соцподдержку граждан, в том числе ветеранов труда и тружеников тыла и 1 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами. Также увеличены средства на оказание специализированной помощи участникам СВО. Дополнительно предусмотрено 900 млн рублей на подготовку к отопительному сезону в текущем году.