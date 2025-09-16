Ирина Круг зарегистрировала товарный знак "Михаил Круг"

Товарный знак зарегистрирован по пяти классам, которые позволяют производить и продавать мясо, рыбу, птицу, овощи, молоко, кофе, чай, пиво, воду, а также табак и сигареты

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак "Михаил Круг" по заявке вдовы певца Ирины Круг, выяснил ТАСС.

Как следует из данных Роспатента, заявка была подана 16 февраля 2024 года, а зарегистрирована 16 сентября 2025 года.

Товарный знак зарегистрирован по пяти классам (№ 29, 30, 32, 33 и 34) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они позволяют производить и продавать мясо, рыбу, птицу, овощи, молоко, кофе, чай кондитерские изделия, пиво, безалкогольные напитки, минеральную и газированную воду, а также табак и сигареты. Дата истечения срока действия исключительного права наступит 16 февраля 2034 года.

Из базы Роспатента также следует, что Ирина Круг уже владеет товарным знаком "Михаил Круг" предназначенным для распространения музыки.

Российский певец Михаил Круг был застрелен в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года. По данным правоохранительных органов, в дом певца ворвались двое в масках с огнестрельным оружием. В ходе нападения он получил ранение в грудь и скончался по пути в больницу.

Самые известные песни Михаила Круга - "Владимирский централ", "Жиган-лимон", "Мадам", "Зеленый прокурор".