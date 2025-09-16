Розничные продажи водки в России за январь - август снизились на 3,9%

По данным Росалкогольтабакконтроля, показатель составил 47,83 млн дал

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Розничные продажи водки в России в январе - августе 2025 года снизились на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 47,83 млн дал, коньяка - на 9,6%, до 8,2 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 15% - до 11,87 млн дал, других спиртных напитков - на 4,2%, до 9,36 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 1,2% - до 77,26 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 11,4% - до 132,55 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 88,6%, до 1,21 млн дал.

Продажи виноградных вин сократились на 1,3% - до 37,3 млн дал, ликерных вин - на 11,3%, до 776,4 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 2,8% - до 13,1 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период уменьшились на 10,3%, до 926,7 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 60,6%, до 162,5 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,8%, до 1,81 млн дал.