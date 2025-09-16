Им необходимо обладать собственным политическим весом

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компании из США могут вернуться в совместные проекты с Россией, но до политического потепления речь может идти о компаниях-гигантах, обладающих собственным политическим весом. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, комментируя вышедшее интервью с главой Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Робертом Эйджи.

"Интерес американского бизнеса к российскому рынку в отдельных нишах сохраняется, однако его масштабы недостаточны, чтобы оказывать влияние на политические решения в Вашингтоне, - сказал ТАСС ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук. - Некоторое смягчение ряда ограничений может произойти в случае заметных позитивных политических сигналов. В таком ключе недавно были сняты санкции с авиакомпании "Белавиа" - именно на фоне определенного улучшения дипломатического контекста Минска и Вашингтона. Не связанный с политическим потеплением возврат возможен, вероятно, только в случае компаний-гигантов, обладающих собственным политическим весом. Полагаю, многие участники рынка будут внимательно следить за попыткой Exxon вернуться в проект "Сахалин-1" - по крайней мере, сообщения о начале таких переговоров уже публиковались в СМИ".

Фиранчук обратил внимание, что взаимная торговля между Россией и США до санкций была крайне ограниченной и не имела значимого веса для американской экономики (в досанкционный период составляла порядка 0,4% американского экспорта и 0,9% импорта). А сейчас ее роль кратно меньше. Именно поэтому в вопросах санкционной политики приоритет отдается политическим соображениям, даже если они идут вразрез с интересами отдельных компаний.

"Характерным примером служит запрет на поставки нефтегазового оборудования, введенный еще в 2014 году и сохраняющийся до сих пор, - отметил эксперт. - Примечательно, что в данном случае процесс упирается в российские ограничения, а не в западные санкции. Поэтому эта ситуация может стать показательным примером, позволяющим прояснить условия, на которых возвращение американских компаний в Россию вообще возможно".

По мнению доцента кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасии Прикладовой, мнение Американской торговой палаты в некоторой степени учитывается при выработке политики США в отношении России, но отнюдь не является ключевым.

"Позиция Американской торговой палаты в РФ в отношении авиазапчастей не менялась с 2022 г., то есть бизнес выступал за сохранение поставок, обосновывая это необходимостью обеспечения безопасности полетов. Тем не менее, ограничения в авиационной отрасли были приняты и сохраняются до сих пор, несмотря на происходящие изменения в торговой политике США", - сказала она ТАСС, добавив, что нельзя отрицать, что Трамп прислушивается к мнению бизнеса.

Наглядным примером, по словам Прикладовой, является ситуация с введением запредельных тарифов в отношении китайских товаров весной этого года. "Последовавшая реакция рынка, в частности, резкое снижение биржевых котировок, способствовала отказу от столь агрессивной политики. Однако в вопросе американо-российских отношений политический фактор остается сильнее экономического", - отметила собеседник агентства.

Бизнес и отмена запрета на инвестиции в РФ

Ранее в интервью ТАСС глава AmCham Russia заявил, что представители американского бизнеса просят вашингтонскую администрацию ослабить или отменить те санкции США против России, которые наносят ему наибольший ущерб, включая запрет на инвестиции.

Объединение уже подготовило аналитический документ под названием White Paper, в котором перечислены все те санкции, которые вредят американским компаниям, продолжающим деятельность в России, или тем компаниям, которые были вынуждены уйти из-за санкций США и ЕС. Эйджи сообщил, что с этим документом уже ездил в Вашингтон. Сейчас готовятся дальнейшие обращения, адресованные различным представителям администрации США. Он подчеркнул, что для Американской торговой палаты приоритетными являются отмена запрета на новые инвестиции в Россию, снятие санкций с некоторых банков для того, чтобы наладить платежи, и, безусловно - безопасность полетов, а также снятие запретов на отрасли, которым напрямую было запрещено сюда привозить свои товары - в сфере энергетического оборудования, высоких технологий, на предметы роскоши и косметики.