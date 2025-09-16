Компания построила два распределительных пункта 10 кВ и проложила более 3,5 км кабельных линий электропередачи

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Центр и Приволжье" реализовала проект по строительству сетевой инфраструктуры для электроснабжения резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" и одноименного индустриального парка в Тульской области, сообщили в "Россетях".

"Для выдачи потребителям более 34 МВт мощности энергетики построили два распределительных пункта 10 кВ и проложили более 3,5 км кабельных линий электропередачи", - говорится в сообщении.

В "Россетях" отметили, что работы были выполнены по заказу корпорации развития и поддержки Тульской области.

Резидентами "Узловой" являются более 30 компаний. Среди них - производители электронных компонентов, сжиженного газа, стройматериалов, медицинских изделий, оборудования для пищевой промышленности и другие предприятия.

Общий объем инвестиций в проект ОЭЗ и индустриального парка составил 125 млрд рублей.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.