Цена золота на Comex продолжает обновлять рекорды

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась до отметки $3 737,1 за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По данным на 12:52 мск, цена на драгметалл составляла $3 737,1 за унцию (+0,5%), обновив исторический максимум.

По состоянию на 13:50 мск стоимость золота замедлила рост и торговалась на уровне $3 733,5 за тройскую унцию (+0,4%). В то же время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $43,17 (+0,29%).

Ранее стоимость золота превысила $3 700 за тройскую унцию впервые с 9 сентября 2025 года и поднималась до $3 722,2 за тройскую унцию.