При этом они будут нести повышенную ответственность за свой выбор, заявил замдиректора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦБ предложил новые правила ремонта по ОСАГО, согласно которым автолюбители смогут самостоятельно выбирать станцию техобслуживания (СТО) для ремонта автомобиля после ДТП, но при этом будут нести повышенную ответственность за свой выбор. Об этом заявил заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов во время круглого стола, на котором обсуждались готовящиеся законодательные изменения в сегменте ОСАГО.

"Новые правила предоставляют автомобилистам право выбора СТО. Если вы принимаете решение о ремонте самостоятельно, и что-то пошло не так, вы за это будете отвечать. Больше сомнений, больше ответственности за то решение, которое сам принимает на свои руки", - подчеркнул Теплов.

По его словам, предлагаемые изменения направлены на повышение предсказуемости и прозрачности процедуры урегулирования убытков.

"Предлагаемые изменения более четко будут регулировать все возможные взаимоотношения между страховщиком и потерпевшим. Появляются четкие критерии для принятия соответствующих решений", - заключил Теплов.

Он добавил, что инициатива также должна привести к сокращению количества жалоб и судебных разбирательств. При этом Теплов признал, что детализация нового регулирования является сложной задачей, требующей поиска баланса между простотой и учетом всех возможных нюансов.