За первое полугодие служба получила 80 тыс. жалоб

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Количество жалоб по ОСАГО в службу финансового уполномоченного за первые полгода 2025 года выросло более чем на 20% в годовом сравнении и достигло 80 тыс. обращений. Об этом сообщила финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Светлана Максимова в ходе заседания круглого стола, на котором обсуждались готовящиеся законодательные изменения в сегменте ОСАГО.

"За первое полугодие мы получили 80 тыс. жалоб от участников конкретно по ОСАГО. За аналогичный период прошлого года таких жалоб было зарегистрировано 48-58 тыс. Это [рост] больше чем 20%", - сказала Максимова.

По ее словам, основная масса таких обращений касается вопросов переуступки права требования (цессии) и возмещения ущерба в форме ремонта.