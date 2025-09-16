Глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты отметил, что речь идет, в частности, о завершении строительства АЭС "Эд-Дабаа" и РПЗ в экономической зоне Суэцкого канала

КАИР, 16 сентября. /ТАСС/. Египет по-прежнему планирует содействовать реализации совместных с Россией проектов в сфере экономики, включая строительство АЭС "Эд-Дабаа" и возведение российской промзоны (РПЗ) на берегу Суэцкого канала. С таким заявлением выступил глава МИД арабской республики Бадр Абдель Аты в ходе встречи в Каире с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

"Египет настроен на реализацию совместных проектов с Россией, в частности на завершение строительства АЭС "Эд-Дабаа" и российской промзоны в экономической зоне Суэцкого канала. Готовы обеспечить все необходимые условия для успешного претворения в жизнь всех этих инициатив", - подчеркнул Абдель Аты, слова которого привело возглавляемое им ведомство в пресс-релизе.

Глава египетского МИД и вице-премьер РФ в ходе встречи также обсудили сотрудничество между Каиром и Москвой в ряде отраслей, в том числе в области транспорта, туризма и гражданской авиации.

Накануне Оверчук, находящийся с визитом в Египте, выразил надежду на то, что первые компании смогут начать работу в российской промышленной зоне еще до 2030 года. Он обратил внимание, что запуск РПЗ даст дополнительный импульс росту товарооборота между РФ и Египтом, и отметил, что РФ видит проект промзоны "в качестве точки входа и в Египет, и на Африканский континент".