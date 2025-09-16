Длина маршрута составит 679 км

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга по высокоскоростной магистрали (ВСМ) можно будет за 2 часа 15 минут, то есть вдвое быстрее, чем на "Сапсане". Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

"Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения - порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в 2 раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких, как "Сапсан", "Ласточка", "Финист", - сказал глава кабмина.