Специалисты уложили новое дорожное покрытие, досыпали и укрепили обочины, расчистили канавы и обустроили водоотводные сооружения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Дорожные службы досрочно завершили ремонт подъездной дороги к Череповцу, которая соединяет промышленный город со столицей Вологодской области и является частью федеральной трассы А-114, наиболее загруженной в регионе. На особо опасных участках установили барьерные ограждения, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Досрочно завершили ремонт подъездной дороги к Череповцу. Работы провели на участке трассы протяженностью 4,7 километра. Это ключевая магистраль, которая связывает Череповец с федеральной трассой А-114. Приступили к основному этапу ремонта в апреле этого года. На текущий момент полностью выполнили все запланированные объемы и сняли ограничения по движению транспорта. Теперь жители и гости города могут беспрепятственно добираться до учебы, работы, к родным в комфортных и главное - безопасных условиях", - привела пресс-служба слова губернатора.

Специалисты уложили новое дорожное покрытие, досыпали и укрепили обочины, расчистили канавы и обустроили необходимые водоотводные сооружения. Также установили 207 новых дорожных знаков, 48 сигнальных столбиков и более 10 тыс. метров барьерного ограждения на наиболее аварийно-опасных участках трассы. Для удобства пассажиров общественного транспорта закупили и установили на автобусных остановках пять новых автопавильонов. Обновили дорожную разметку.

Помимо подъездной дороги к Череповцу, в этом году в Череповецком округе отремонтировали региональные автодороги Труженик - Андогский, Яганово - Павлово - Карельская Мушня и подъезд к деревне Сойволовская. Сейчас идут работы на трассе А-114 - Харламовская. Эти работы стали возможны благодаря национальному проекту "Инфраструктура для жизни", который инициировал президент России.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 18-е в России, занимая по площади всего 1% территории страны. Из более 28 тыс. км вологодских дорог порядка 10 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального и местного. Федеральная автодорога А-114, которая соединяет две крупнейшие агломерации области Вологду и Череповец, является наиболее загруженной в регионе.