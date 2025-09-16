В кабмине отметили успешный опыт эксплуатации поезда на магнитной подушке в Шанхае

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. В России в перспективе 10 лет будут развиваться технологии высокоскоростного движения, в том числе вакуумных поездов Hyperloop, следует из материалов правительства РФ к стратегической сессии "Развитие скоростного транспортного сообщения (железные и автомобильные дороги)".

"В перспективе 10 лет будут развиваться и альтернативные технологии. Например, технологии магнитной левитации, движения поездов в вакуумной среде (Hyperloop)", - говорится в материалах .

В них отмечается, что поезд на магнитной подушке (маглев) с 2004 года успешно эксплуатируется в Шанхае на трассе из аэропорта. "Сейчас в Китае ведется разработка поезда с максимальной скоростью 600 км/ч. По расчетам, маглев сократит время в пути между Пекином и Шанхаем с 5,5 до 2,5 часов", - указали в кабмине.