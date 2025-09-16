Это поспособствует обеспечению технологического суверенитета, отметили в материалах правительства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. В производстве высокоскоростных поездов задействовано более 150 российских производителей комплектующих, для предприятий машиностроения будет обеспечен стабильный заказ на десятки лет вперед, следует из материалов правительства РФ к стратегической сессии по развитию скоростного транспортного сообщения.

"Для производства поезда налажена работа более чем с 150 российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. Это создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперёд и будет способствовать обеспечению технологического суверенитета", - говорится в материалах.