В Липецкой области собрали первый в 2025 году миллион тонн сахарной свеклы

ЛИПЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области собрали первый в 2025 году миллион тонн сахарной свеклы. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Уборка сахарной свеклы идет в 16 районах и округах Липецкой области. В этом году площади под этой культурой увеличены до 118,7 тыс. га. На данный момент убрано 24 тыс. га, получено 1 млн 23 тыс. тонн сахарной свеклы", - сказал Артамонов.

Средняя урожайность данного корнеплода в области в текущем году составляет 426 центнеров с га, что на 19,5% превышает показатели за 2024 год, отметил губернатор.

По его словам, в регионе действуют шесть сахзаводов, которые суммарно могут перерабатывать больше 45 тыс. тонн свеклы в сутки и производить порядка 7 тыс. тонн сахара. При этом на предприятия области поступает свекла, выращенная не только в Липецкой области, но и в других регионах.

"По производству сахара Липецкая область входит в топ-3 в стране. Из четырех крупнейших сахзаводов России два находятся у нас в регионе", - подчеркнул Артамонов.