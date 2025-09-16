Глава правительства отметил, что создаваемые скоростные трассы значительно сокращают время в пути и стимулируют экономическое развитие территорий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российские власти намерены ускорить строительство скоростных автодорог, в будущем планируется запускать не менее 700 км таких участков в год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на профильной стратегической сессии.

"На сегодня общая протяженность скоростных автомобильных дорог приближается к 9 тыс. км. Через шесть лет она превысит 10-тысячный рубеж. Цель - в дальнейшем выйти на ежегодные темпы запуска не менее 700 км новых участков. И конечно, они должны быть доведены до всех крупных агломераций страны", - сказал премьер.

Глава правительства отметил, что создаваемые скоростные трассы значительно сокращают время в пути и стимулируют экономическое развитие территорий. В числе приоритетных задач до 2030 года Мишустин назвал строительство не менее 50 обходов населенных пунктов, что поможет разгрузить города от транзитного потока и улучшить логистику между регионами. Другим важным направлением является формирование транспортных коридоров в южном и восточном направлениях, включая маршрут "Россия".

"Напомню, он соединит Санкт-Петербург с Владивостоком. В июле бесшовное движение по нему было продлено до Екатеринбурга. Сейчас у нас на очереди - города Западной Сибири", - указал Мишустин.

На строительство скоростных трасс в течение шести лет планируется направить более 1 трлн рублей бюджетных и частных средств.