Трамп: группа крупных компаний хочет купить TikTok

США намерены назвать покупателя, указал американский президент

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Группа очень крупных компаний хочет приобрести TikTok, власти США намерены назвать покупателя. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас есть сделка по TikTok. Мы достигли сделки с Китаем. Мы поговорим с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] в пятницу, чтобы все утвердить", - сказал он, беседуя с журналистами на Южной лужайке Белого дома. На вопрос о том, кто именно станет владельцем TikTok, Трамп ответил: "Мы объявим об этом. У нас есть группа очень крупных компаний, которая хочет купить его".