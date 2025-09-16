Организация стран - экспортеров нефти выступает за своевременные финансовые вложения в нефтяную отрасль, чтобы компенсировать темпы падения добычи и удовлетворить растущий спрос

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) обратила внимание на новый доклад Международного энергетического агентства (МЭА) об инвестициях в нефтяные и газовые месторождения и призвала не возвращаться к риторике о ненужности инвестиций в новые нефтяные проекты. Об этом говорится в сообщении организации.

Ранее МЭА отметило в докладе факторы, которые препятствовали инвестициям в нефтяную отрасль, но, как отмечает ОПЕК, не упомянуло, как собственная приверженность МЭА сценарию нулевых выбросов и прогноз о пиковом спросе на нефть "отпугнули инвестиции и способствовали неопределенности относительно долгосрочного спроса на нефть".

"В отличие от резкого поворота позиции МЭА по этому важному вопросу, ОПЕК последовательно выступает за своевременные инвестиции в нефтяную отрасль, чтобы компенсировать темпы падения добычи и удовлетворить растущий спрос", - говорится в сообщении.

В ОПЕК отметили, что ранее МЭА выступало за ограничение инвестиций в добычу нефти и газа. Так, в мае 2021 года глава агентства Фатих Бироль заявлял изданию The Guardian, что "если правительства серьезно относятся к климатическому кризису, то с этого года не должно быть новых инвестиций в нефть, газ и уголь". Но на сегодняшней презентации доклада он подчеркнул, что без постоянных инвестиций в добычу и разведку мировой рынок будет ежегодно лишаться объемов, равных совокупной добыче Бразилии и Норвегии.