Кавказ должен развиваться в динамике в два раза интенсивнее остальных российских регионов, отметил министр экономического развития РФ Сергей Назаров

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в экономическое развитие Северного Кавказа, в частности в промышленность, туризм и сельское хозяйство, составит около 2 трлн рублей до 2030 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Есть модели экономического развития [Северного] Кавказа, которые были приняты. Принят набор таких прорывных проектов, их там свыше ста, которые реализуются. И суммарно до 2030 года около 2 трлн рублей освоение по этим проектам в разных сферах: промышленность, в сфере сельского хозяйства, в сфере туризма", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию туристического и инвестиционного потенциала Северного Кавказа и приуроченной к 10-летию информационно-познавательного мультимедийного портала ТАСС "Это Кавказ".

Назаров отметил, что Северный Кавказ должен развиваться в динамике в два раза интенсивнее остальных российских регионов. "Это не просто пожелание, это необходимость, необходимость исходя из того, что у нас из всех регионов с точки зрения демографии, <...> собственно, республики [Северного] Кавказа достигли, наверное, такого пика с точки зрения снижения безработицы, но, тем не менее, она выше, чем в среднем в Российской Федерации. Поэтому там есть, чем заниматься", - добавил он.

Кроме того, Назаров отметил, что на сегодняшний день на Северном Кавказе проходит модернизацию транспортная инфраструктура. "Мы там имеем достаточно такую обновленную всю инфраструктуру, и это в общем-то тоже хороший такой потенциал для развития", - подчеркнул он.