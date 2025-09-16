Председатель "Единой России" подчеркнул, что для партии важно сохранить в бюджете, несмотря на все сложности, финансирование мероприятий "Народной программы"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет продолжает носить характер бюджета военного времени, заявил председатель "Единой России", замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

"Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас это, скажем прямо, военный бюджет", - отметил Медведев, говоря на встрече с депутатами "Единой России" о подготовке проекта бюджета на 2026 год.

Он подчеркнул, что для "Единой России" важно сохранить в бюджете, несмотря на все сложности, финансирование мероприятий "Народной программы" партии, исполнять ее и достигать цели развития, которые были предложены президентом РФ.