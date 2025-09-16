По данным издания, она будет обеспечивать работу сервиса для американских пользователей

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Сделка по работе китайской социальной сети TikTok в США будет предусматривать создание новой американской компании с оценочной стоимостью в $50 млрд, которая будет обеспечивать работу сервиса для американских пользователей, сообщает газета New York Post (NYP).

По ее сведениям, основными акционерами новой компании станут миллиардер Джефф Ясс, являющийся сторонником президента США Дональда Трампа, а также Билл Форд, возглавляющий инвестиционную компанию General Atlantic. Владеющая TikTok китайская компания ByteDance будет располагать в новом предприятии долей в 19,9%.

Важную роль в сделке будет играть глава Oracle Ларри Эллисон, который будет ответственен за предоставление облачных услуг для новой компании. Вместе с тем получение Oracle доли в новом предприятии остается под вопросом.

Как заявил ранее министр финансов США Скотт Бессент, американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре, запланированном на 19 сентября, утвердят окончательные условия сделки относительно дальнейшей работы китайской социальной сети TikTok в Соединенных Штатах.

Администрация прежнего лидера США Джо Байдена утвердила закон, обязывающий продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января текущего года. Трамп после инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. В дальнейшем он продлевал эту отсрочку.