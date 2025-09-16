Эксперт Свириденко: ЕС не вводит новые санкции против России из-за позиции США

По словам исполнительного директора Института экономики роста имени П. А. Столыпина, условия Штатов, которые подразумевают 50-100% пошлин на Индию и Китай, слишком радикальны для Евросоюза

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Причиной прекращения обсуждения Европейским союзом (ЕС) введения 19-го пакета санкций против России стала неопределенность в отношении общей позиции с США - подход Вашингтона слишком радикален для ЕС, а принятие решения подобного уровня без его участия повлечет еще большее ухудшение позиций Европы после торговой сделки. Такое мнение ТАСС выразил исполнительный директор Института экономики роста имени П. А. Столыпина Антон Свириденко.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз отложил введение очередного пакета санкций против России для согласования своих шагов с приоритетами стран Группы семи (G7), которых США призвали ввести более строгие рестрикции в отношении РФ, а также Китая и Индии.

"Главная причина - неопределенность в отношении общей позиции с США. Позиция Штатов слишком радикальна для Евросоюза, она подразумевает 50-100% пошлин на Индию и Китай", - пояснил эксперт.

По мнению Свириденко, США это понимают, ставя изначально неприемлемые условия совместных санкций, однако, принимать подобные решения Евросоюзу без них означает еще большее ухудшение своей позиции после торговой сделки - это ограничит возможности европейских экономик в части получения доступных ресурсов. "Нельзя сказать сейчас, чем это закончится. Новые варианты этих зловредных мер обещали представить 19 сентября, но текущая ситуация четко говорит - это неопределенность, связанная с глобальными сдвигами и невозможностью быстрой реакции на них", - убежден собеседник агентства.

"Это и торговые сделки США, и планы глобального Юга по большей консолидации. А что здесь в этом новом мире кому по-настоящему нужно? И ученому трудно сказать. Со сложностью действия и принятия решений в какой-то степени сталкиваются все страны", - заключил он.