Индия и США договорились активизировать усилия по торговому соглашению

Министерство торговли и промышленности республики сообщило, что переговоры с американской делегацией носили позитивный и перспективный характер

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 сентября. /ТАСС/. Переговорщики Индии и США договорились активизировать усилия по заключению двустороннего торгового соглашения. Об этом сообщило индийское министерство торговли и промышленности по итогам визита американской делегации в республику.

"Переговоры носили позитивный и перспективный характер и охватывали различные аспекты торгового соглашения, признается непреходящая важность двусторонней торговли между Индией и США. Было принято решение активизировать усилия по скорейшему заключению взаимовыгодного торгового соглашения", - сказано в сообщении.