Такой показатель достигнут за пять лет, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный портфель Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за последние пять лет вырос в 6,5 раза и превысил 950 млрд рублей, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Надыкто во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию СКФО и приуроченной к 10-летию портала ТАСС "Это Кавказ".

"В 2020 году - то, что мы обозримо стали отслеживать, - портфель инвестиций по округу составлял порядка 150 млрд рублей. В 2025 год мы зашли с портфелем больше 950 млрд рублей. Те же статистические данные по объему инвестиций в основной капитал это подтверждают. И мы уже в позапрошлом году перешагнули триллионный рубеж инвестиций в основной капитал - это все, начиная от строительства частных домов и заканчивая грандиозными проектами в генерации и горнолыжных комплексах", - сказал Надыкто.

Он также отметил, что средняя заработная плата по округу по итогам июля 2025 года составила почти 60 тыс. рублей. "Это очень неплохо. Даже выше, чем по ряду отдельных регионов России", - добавил Надыкто.

Также Северный Кавказ демонстрирует активный рост в промышленности и строительстве жилья. Это касается и других отраслей, где отрицательной динамики нет.

"По прошлому году мы имеем 5,6% рост промышленности. По жилью мы имеем выдающиеся результаты: за последние 10 лет было построено порядка 54 млн квадратных метров жилья с объемом вложений 4 трлн рублей. Только вдумайтесь в цифру, насколько это объемный проект", - сообщил он.

Тенденцию к улучшению показателей и увеличению цифр Надыкто назвал значимой для округа.