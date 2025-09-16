ГК "Нацпроекстрой" предложит Египту свои услуги по развитию портов и аэропортов

Директор по развитию бизнеса группы Денис Борисов добавил, что группа также предварительно договорилась подписать меморандум о взаимопонимании с местным Национальным агентством железных дорог и туннелей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ГК "Нацпроектстрой" планирует предложить Египту услуги компании по развитию портов, локальных аэропортов, автодорог и железных дорог. Об этом сообщил журналистам директор по развитию бизнеса группы Денис Борисов.

"Мы также хотим предложить наши услуги нашей компании в зоне Суэцкого канала по развитию портов, возможно, локальных аэропортов, автодорог и железных дорог", - сказал он.

Борисов добавил, что группа также предварительно договорилась подписать меморандум о взаимопонимании с Национальным агентством железных дорог и туннелей Египта. По его словам, в портовой зоне группа "может многое предложить", так как есть богатый опыт в России. Так, Египту компания может предложить как работы по строительству портовой инфраструктуры, так и дноуглубительные работы.

"Пока что финансовый аспект не обсуждался, но мы рассчитываем на то, что возможно будут и внешние инвесторы, которые будут привлечены с мирового рынка, а также на финансирование египетской сторон, - уточнил он.

Как рассказал Борисов, группа работает на территории РФ, а также представлена на рынке стран СНГ.

"Но мы активно смотрим на то, чтобы расширяться на территорию Африки, Ближнего Востока, рынки Южной Америки и Юго-Восточной Азии", - отметил он.

14 сентября российская делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком прибыла в Египет. Состоялся осмотр участка под российскую промышленную зону (РПЗ) у Суэцкого канала. Как позже заявил Оверчук по итогам осмотра участка, Россия надеется, что первые компании смогут начать работу в РПЗ еще до 2030 года.

Инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой" объединяет более 100 компаний, проектирующих, строящих и обслуживающих объекты автодорожной, железнодорожной, энергетической и портовой инфраструктуры. Компании холдинга принимают участие в развитии Восточного полигона, а также проектах, связанных с ВСМ Москва - Санкт-Петербург и др.