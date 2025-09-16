Медведев: МРОТ надо увеличить до 35 тыс. рублей к 2030 году

По словам председателя партии "Единая Россия", на отдельном контроле следует держать индексацию социальных выплат

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" обязана проследить за индексацией социальных выплат и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей к 2030 году. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России".

"Минимальный размер оплаты труда - напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тыс. рублей к 2030 году", - сказал Медведев.

По его словам, "Единая Россия" обязана гарантировать выполнение и других социальных обязательств. "Это касается пенсий, материнского капитала, пособий на ребенка, помощи различной, включая ипотечную, и многого другого. На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат, даже несмотря на все трудности нынешнего бюджета", - подчеркнул председатель партии.

Сейчас минимальный размер оплаты труда в России составляет 22 440 рублей. На 2026 год Минтруд РФ предложил установить МРОТ в размере 27 093 рубля, рост составит 20,7%.