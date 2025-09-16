Финансирование будет идти в рамках проекта Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Япония предоставит Украине кредит на сумму $88 млн для поддержания частного сектора страны, соответствующее соглашение Украина заключила с Международным банком реконструкции и развития. Об этом сообщил украинский Минфин.

Как указывается на сайте министерства, финансирование будет идти в рамках проекта Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE).

Проект реализуется с 2024 года, рассчитан на три года. За этот период Киев может получить финансирование в размере более $1 млрд, указывается на сайте. При этом на данный момент из этих средств Украине уже выделили более половины суммы - $593 млн.

Как отмечет Минфин Украины проект RISE направлен на решение критических проблем, препятствующих устойчивости, росту и развитию частного сектора.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.