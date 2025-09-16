Запуск позволит увеличить объемы хранения и расширить поставки продукции в торговые сети

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Терра Верде" построила и ввела в эксплуатацию холодильный комплекс для хранения и упаковки овощей и салатов на территории Наро-Фоминского округа. Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Терра Верде" ввели в эксплуатацию современный холодильный комплекс на территории Наро-Фоминского городского округа для хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции. Реализация проекта привлекла более 300 млн рублей частных инвестиций и позволила создать свыше 30 дополнительных рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания специализируется на выращивании и продаже салатов и овощей открытого и закрытого грунтов. Запуск холодильного комплекса позволит увеличить объемы хранения и расширить поставки продукции в торговые сети.

По данным министерства, с начала текущего года в Московской области собрали около 134 т салатов, до конца года показатель планируется довести до 200 т.