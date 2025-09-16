"Транснефть" опровергла данные о возможных радикальных ограничениях приема нефти

Подобная информация может быть вызвана только попытками дестабилизировать обстановку в рамках информационной войны Запада против России, заявили в компании

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" назвала фейковыми сообщения о возможных радикальных ограничениях приема нефти от производителей в ближайшее время, говорится в сообщении компании.

"ПАО «Транснефть» в связи с появлением информации, распространяемой международным агентством Reuters, о том, что в ближайшее время возможны радикальные ограничения приема нефти от производителей, вынуждено заявить следующее. Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносят имиджевый урон ПАО «Транснефть»", - сказали в компании.

Подобная информация может быть вызвана только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против России, заявили в "Транснефти".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "Транснефть" якобы в последние дни ограничила возможности нефтяных компаний по хранению нефти в своей трубопроводной системе, а также предупредила производителей, что, возможно, ей придется принимать меньше нефти от них.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.