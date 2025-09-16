Это связано с продолжением операции армии еврейского государства в секторе Газа

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. ЕК предложила наложить пошлины на 37% экспорта израильских товаров в Евросоюз на фоне продолжения операции армии Израиля в секторе Газа. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Одна из мер [против Израиля] - это приостановка действия торговой части соглашения об ассоциации с ЕС. В 2024 году товарооборот с Израилем составил €42,6 млрд. В отношении 37% объема экспорта [израильских] товаров действовал режим преференций. Отмена такого режима дорого обойдется Израилю", - заявила она в интервью телеканалу Euronews, подтвердив, что в случае принятия такого решения в отношении этой части израильского экспорта в Евросоюз будут наложены пошлины. Каллас также призвала те страны ЕС, которые не согласны с ее предложением, выдвинуть альтернативные варианты воздействия на Израиль.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью во вторник сообщила журналистам, что в среду, 17 сентября, орган предложит комплекс мер в отношении Израиля в связи с действиями этого государства в секторе Газа. Речь идет о приостановке действия некоторых положений соглашения об ассоциации с Израилем, уточнила она.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.