Вопросы нужно проработать с основными экономическими ведомствами, заявил председатель партии "Единая Россия"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Законодательство о платформенной экономике требует дальнейшего развития, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с депутатами-единороссами.

"Не так давно был принят закон о платформенной экономике. Мы его довольно много обсуждали, в том числе и на наших партийных совещаниях. В нем учтены предложения "Единой России", точнее даже основа этого законопроекта нами готовилась. Но тем не менее есть ряд вопросов, связанных с необходимостью дальнейшего его законодательного сопровождения. Их [вопросы] нужно проработать с основными экономическими ведомствами и дополнить принятый закон сопровождающим его законопроектом", - сказал Медведев.

Также в ходе выступления он затронул вопросы совершенствования системы образования, подчеркнув необходимость приведения целевой подготовки кадров в соответствие с потребностями стратегического развития регионов и страны.

Медведев поручил проконтролировать своевременное утверждение правительством подзаконных актов, регулирующих прием на платные места в вузы и оказание государственной поддержки по приоритетным специальностям, которые должны вступить в силу не позднее 1 декабря 2025 года.