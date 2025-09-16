Замглавы Министерства экономического развития Татьяна Илюшникова назвала это большим потенциалом для развития экономики страны и возможными точками роста для регионов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сектор креативной экономики растет быстрее традиционных отраслей, заявила замглавы Министерства экономического развития России Татьяна Илюшникова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению форума-фестиваля "Российская креативная неделя" 25-27 сентября в Москве на площадке Национального центра "Россия" и стратегии развития креативной экономики России до 2036 года.

"Очевидно, что креативная экономика растет гораздо быстрее, чем традиционные сектора. Это огромные потенциалы для развития экономики страны и огромные потенциальные точки роста для регионов", - сказала она.

Российская креативная неделя, по словам замминистра, является ключевой площадкой, где обсуждаются тренды, стратегии и то, что ожидает Россию через несколько лет.

При этом она отметила, что в стране 80% всей выручки креативных секторов формируют максимум 10 регионов.

"И, конечно, ключевая задача, помимо написания стратегии, это, конечно, обучение и работа с региональными командами, с региональным бизнесом для того, чтобы разворачивать обязательные базисы и элементы для работы с креативными индустриями", - сказала замглавы Минэкономразвития.