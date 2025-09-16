Первый инвестор налаживает производство гидравлических насосов, второй арендует почти 10 тыс. кв. м для изготовления медицинских изделий, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Договоры о размещении производств на территории орловского индустриального парка "Регион 57" подписали два новых инвестора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

"Еще два инвестора разместят свои производства в орловском индустриальном парке "Регион 57", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Андрея Клычкова, первый инвестор налаживает производство гидравлических насосов, а второй арендует почти 10 тыс. кв. м для изготовления медицинских изделий. "Это еще около 150 рабочих мест. Причем инвестор заинтересован брать на высокооплачиваемую работу местных жителей", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Проект индустриального парка в Орле реализуется при поддержке Минэкономразвития с 2022 года, на эти цели регион получил более 500 млн рублей. На территории парка работают пять резидентов, которые выпускают запчасти для сельскохозяйственной техники, изготавливают детали и узлы механизмов, занимаются металлообработкой, производят пищевые добавки и канаты.