Средний срок назначения при таком подходе сокращается с 29 дней до 6 по отдельным страховым выплатам, отметил председатель фонда Сергей Чирков

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) совместно с Минтруда работает над внедрением механизма беззаявительного назначения страховых выплат при несчастных случаях на производстве. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков в ходе Всероссийской недели охраны труда.

"Мы отрабатываем проактивное назначение выплат пострадавшим на производстве. По своей природе они похожи на пенсии по инвалидности. Видим очень хорошие результаты: средний срок назначения при таком подходе сокращается с 29 дней до 6 по отдельным страховым выплатам", - заявил Чирков.

По его словам, для получивших инвалидность в результате несчастного случая СФР уже давно назначает пенсии без обращений граждан, используя данные органов медико-социальной экспертизы.

Глава фонда отметил, что пострадавшие на производстве также получают проактивные уведомления о возможности пройти санаторно-курортное лечение. После разработки программы реабилитации с соответствующей рекомендацией Соцфонд направляет уведомление в личный кабинет гражданина на портале госуслуг.