Для повышения качества их работы в регионе был организован форум "Вызовы и тенденции развития НКО в условиях СВО", сообщил первый заместитель губернатора Павел Шувалкин

ГЕНИЧЕСК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 300 некоммерческих организаций сформированы на территории Херсонской области с момента воссоединения с Россией, многие из них являются социально ориентированными, сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Херсонской области Павел Шувалкин.

"Деятельность некоммерческих организаций Херсонской области оцениваю безусловно положительно. За достаточно короткий срок у нас создано 318 некоммерческих организаций, из них многие социально ориентированы", -сказал он.

Шувалкин уточнил, что для повышения качества их работы в регионе организовали форум "Вызовы и тенденции развития НКО в условиях СВО".

"К сожалению, пока еще не все руководители НКО знают порядок разработки проектов, подачи их на гранты для получения мер федеральной поддержки или нашей региональной. И задача сегодняшнего форума как раз научить их, повысить качество, уровень разрабатываемых проектов, чтобы они у нас чаще выигрывали федеральные гранты и способствовали формированию гражданского общества", - подчеркнул он.