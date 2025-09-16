Бизнесу также представят возможность для создания предприятий по розливу родниковой и минеральной воды

ЦХИНВАЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Инвестиционные лоты для создания предприятия по добыче и переработке меди, а также промышленного розлива родниковой и минеральной воды будут предложены инвесторам на I Международном экономическом форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" в Цхинвале. Об этом сообщил ТАСС в оргкомитете форума.

"Южная Осетия располагает перспективными медными месторождениями с содержанием металла 12-24%, что превышает мировой средний уровень. Основной интерес представляет районы Цагат-Раро, Мугут, Сохта и Джалабет. Однако для подтверждения промышленных запасов требуется проведение дополнительных геологоразведочных работ", - сказали в оргкомитете, отметив, что среди инвестиционных лотов, представленных инвесторам, будет и предложение по созданию предприятия по добыче и переработке меди.

Помимо этого, по данным организаторов, бизнесу на форуме будет предложено создание предприятий по розливу родниковой и минеральной воды. "Южная Осетия является ярким примером многообразия природных ресурсов, где концентрация минеральных источников на площадь территории очень высока. По научным данным, в республике более 450 источников лечебной и столовой минеральной воды", - отметили в оргкомитете, уточнив, что почти все минеральные источники пробиваются к поверхности земли самостоятельно, но некоторые приходится добывать из скважин.

О форуме

Форум пройдет в Цхинвале с 18 по 20 сентября. Участие в нем примут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба, представители администрации президента РФ, Российского экспортного центра, Центрального банка РФ, а также делегации российских регионов. Среди гостей мероприятия ожидаются и представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ.РФ, а также участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.