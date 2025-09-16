Замглавы ведомства Василий Шпак отметил, что в этой области есть значительный потенциал в кооперации с международными партнерами

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 сентября. / ТАСС/. Россия ведет последовательную работу по созданию собственной линейки систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники, которые будут охватывать весь жизненный цикл производства, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. Он подчеркнул, что в этой области есть значительный потенциал в кооперации с международными партнерами, включая страны ШОС.

"В условиях глобальных вызовов обеспечение технологического суверенитета в критически важной области - проектировании микроэлектроники - является для нас абсолютным приоритетом. Мы ведем последовательную работу по созданию полноценной линейки отечественных САПР, охватывающих весь жизненный цикл производства: от проектирования цифровых и аналоговых СБИС (систем бухгалтерской и складской отчетности) до создания фотошаблонов и печатных плат", - сказал Шпак, выступая на Международном технологическом конгрессе.

"Важно подчеркнуть, что наш подход стратегически открыт для кооперации. Мы видим значительный потенциал в объединении усилий с заинтересованными международными партнерами, включая страны ШОС, для совместной разработки, тестирования и внедрения этих доверенных технологических решений", - отметил он.

По словам замминистра, это позволит не только укрепить общий технологический потенциал, но и заложить основу для независимой цифровой инфраструктуры всего пространства ШОС.

Международный технологический конгресс - это ежегодное мероприятие, на котором представлены сложные технологические решения, программное обеспечение, радиоэлектроника и телекоммуникационные сервисы, а также платформы для развития государственно-частного партнерства в сфере экспорта ИКТ. ТАСС - генеральный информационный партнер.