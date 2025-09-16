Принимаются все необходимые меры для обеспечения топливной безопасности региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Перебои с поставками топлива на АЗС Запорожской области носят локальный характер, власти региона постоянно работают над пополнением его запасов, сообщается в Telegram-канале Минэнерго региона.

"В Запорожской области мы видим локальные перебои: где-то топливо временно исчезает, где-то появляется вновь. При этом общий объем техники на дорогах остается примерно на прежнем уровне. <…> Незначительные перебои с поставками возможны, но топливо будет. Мы ожидаем стабилизации ситуации в ближайшее время и перехода к планомерным и ритмичным поставкам топлива в наш регион", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго Запорожской области "делает все возможное для обеспечения топливной безопасности региона". В ведомстве уточнили, что Минэнерго региона поддерживает "непрерывный контакт с Министерством энергетики РФ" и крупнейшими поставщиками топлива в регионе.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ситуация с нехваткой бензина марок АИ-92 и АИ-95 в регионе стабилизируется в первой декаде сентября. О проблемах с топливом также сообщали в Херсонской области, Крыму и ЛНР. Вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго провести анализ цен в ряде регионов, изучить причины значительных отклонений в стоимости нефтепродуктов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.