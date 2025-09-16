До конца 2025 года снижение продолжится вплоть до 1 млн человек, рассказала руководитель аналитического направления консалтинговой компании "Апрайт"

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Объем дефицита трудовых ресурсов на рынке РФ уменьшился за год с 3,58 млн до 1,98 млн человек, при этом, согласно прогнозу, до конца 2025 года снижение продолжится вплоть до 1 млн человек. Об этом сообщила руководитель аналитического направления консалтинговой компании "Апрайт" Екатерина Сподина на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

"Мы с 2022 года анализируем, как обстоят дела с общим дефицитом. <…> В прошлый раз, когда мы с вами встречались (на форуме TNF в прошлом году - прим. ТАСС), показатель достигал пика - больше 3,5 млн не хватало нашей экономике трудового ресурса. И сейчас мы наблюдаем охлаждение, <…> на сегодняшний день уже чуть меньше 2 млн экономике людей не хватает, <…> и до конца 2025 года это все будет снижаться - мы прогнозируем, что до миллиона этот показатель упадет", - сказала она. Согласно представленному Сподиной графику, дефицит снизился с 3,58 млн человек до 1,98 млн.

Однако в дальнейшем, в 2026 году, будет наблюдаться обратная тенденция - на рост, пояснила она.

"Нефтегазовая отрасль здесь чувствует себя чуть более уверенно, чем весь рынок в целом. Если посмотреть, для рынка невосполнимая потребность - средний норматив 3,6% нехватки людей, в нефтегазовой отрасли - 2,7%. И можно говорить, что в принципе все достаточно ровно. Но конкуренция сохраняется за рабочий персонал", - сказала Сподина.

В числе тенденций она также отметила стирание разницы в зарплате между регионами. "Глобально рынок труда стал очень динамичным: если мы раньше видели, что есть какие-то региональные отличия - условно, в одной области зарплата всегда на одном уровне, а соседняя процентов на 10 ниже, - сейчас эта разница очень быстро нивелируется. Нет уже такого, что зарплата в Москве будет значительно выше, чем зарплата руководителя в регионе, по руководителям вообще сейчас практически нет разницы. Если говорить про рабочие кадры, если сегодня заработная плата, допустим, в Тюменской области у водителей спецтехники высокая, завтра она будет точно такая же в Челябинской области, или если возник дефицит слесарей во Владимирской области, они быстро возьмут из других регионов, и это повлияет на все соседние области", - рассказала она.

Компания провела независимое исследование и создала "Карту рынка труда нефтегазовой отрасли" для ТNF.

О форуме

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 200 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).