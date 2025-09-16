Премьер-министр указал, что оборонно-промышленный комплекс не будет зависеть от каких-либо возможных международных ограничений

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сентября. /ТАСС/. Израиль создаст у себя самодостаточный оборонно-промышленный комплекс, который не будет зависеть от каких-либо возможных международных ограничений. Об этом объявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы построим независимую индустрию вооружений, очень мощную, очень сильную, которая сможет выдержать любого рода международные политические ограничения и обеспечит безопасность Государства Израиль", - рассказал он на пресс-конференции, посвященной израильской экономике.