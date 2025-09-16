Международная промышленная выставка пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября

ЛУГАНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Три предприятия Луганской Народной Республики - заводы "Юнис", "Озон" и Луганский хладокомбинат - впервые представят регион на международной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге республики.

Антрацитовское предприятие "Юнис" занимается производством радиаторов отопления, луганский завод "Озон" выпускает горноспасательное и противопожарное оборудование, Луганский хладокомбинат является производителем мороженого.

"Основная цель - заявить о промышленном потенциале нашей республики. На выставке будут представители предприятий Белоруссии и других субъектов России, они услышат о предприятиях Луганской Народной Республики, это позволит наладить связи и знакомства, заключить контракты. <…> Уже разработана концепция стенда и определены экспонаты, которые будут выставляться. Предприятия сейчас ведут активную подготовку к участию в "Иннопроме". Продукция этих предприятий пользуется спросом и интересом у предприятий в Белоруссии", - приводятся слова начальника отдела машиностроения и металлургии Минпромторга ЛНР Константина Паевского в сообщении министерства.

В частности, завод "Озон", который во вторник посетил Паевский, представит в Минске воздушные изолирующие модульные аппараты (АВИМ), аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ГС-10 и респираторы.

В министерстве уточнили, что в белорусском "Иннопроме" регион примет участие впервые.

Международная промышленная выставка "Иннопром. Беларусь" пройдет в Минске с 29 сентября по 1 октября.