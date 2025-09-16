Также рассмотрят текущие вопросы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 17 сентября проведет по видеосвязи совещание с правительством.

Основная тема - комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года. Также будут рассмотрены текущие вопросы. Пресс-служба Кремля анонсировала выступление с докладом вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

План был утвержден правительством в конце августа. В него вошло больше 280 проектов. В том числе включены приоритетные мероприятия, уже реализуемые в рамках национальных проектов и государственных программ. Речь, в частности, идет о строительстве и ремонте больниц, университетских кампусов, железных и автомобильных дорог, аэропортов, морских гаваней, газопроводов, атомных, ветроэлектрических и солнечных электростанций, линий связи, логистических почтовых центров.

Разработать и утвердить комплексный план развития инфраструктуры, необходимой для реализации национальных целей, правительству поручал президент.

Глава государства регулярно проводит совещания с правительством - на них рассматриваются текущие социально-экономические вопросы. Так, 27 августа Путин обсудил с кабмином подготовку к новому учебному году, результаты летнего туристического сезона. Среди тем предыдущих совещаний были борьба с кибермошенничеством, поддержка бойцов СВО, развитие опорной сети аэропортов, строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург.