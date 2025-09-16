Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Участники из 74 стран зарегистрированы на международный форум Kazan Digital Week, который стартует в Казани 17 сентября. Деловая программа включает более 160 секций, сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

"Ожидается рекордное количество стран - 74 страны уже зарегистрированы. <...> Помимо наших регионов, помимо традиционных наших коллег к нам присоединятся участники из Индии, Арабских Эмиратов, Кувейта, Пакистана, Китая, Ирака, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Малайзии, Нигерии, Омана, Палестины, Сенегала, Турции, стран СНГ и много других", - сказал Хайруллин на брифинге, посвященном форуму. Он также добавил, что ожидаются 10 официальных иностранных делегаций.

Деловая программа включает более 160 секций, выступят более 1,2 тыс. спикеров. В этом году в деловой программе в два раза больше секций и спикеров в сравнении с 2024 годом.

Программа структурирована по 10 тематическим направлениям. Эксперты в частности обсудят темы цифровых технологий в госуправлении, образовании, культуре, здравоохранении, сельском хозяйстве, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Пленарное заседание форума будет посвящено теме технологического лидерства через искусственный интеллект.

Выставка и ярмарка

В рамках форума также пройдет выставка, в которой примут участие больше 280 компаний. Как ранее отмечал Хайруллин, среди компаний, которые представят свои стенды на форуме, порядка 32% - компании из Татарстана, 60% - представители отечественных компаний и 8% - международных. Также на площадке будет размещена аллея стартапов. Будут представлены 60 проектов - победители хакатонов.

Впервые в рамках Kazan Digital Week пройдет криптофорум, который объединит около 3,5 тыс. участников и более 100 экспертов. Кроме того, в рамках форума пройдет "битва мини-роботов", участие в которой примут 22 новые команды из муниципалитетов Татарстана, а также 16 профессиональных команд со всей России.

Традиционно на форуме пройдет конкурс "ИТ-лидер", который объединяет 40 ведущих компаний для выявления и популяризации профильных ИТ-решений, а также ярмарка вакансий в рамках карьерной зоны форума.

Kazan Digital Week пройдет с 17 по 19 сентября 2025 года. Впервые форум прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 19 тыс. человек.