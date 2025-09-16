Сербский посол Момчило Бабич заявил, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции, чем российская госкорпорация

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и власти Сербии начали предметный диалог по проекту строительства АЭС. Об этом заявил "Известиям" сербский посол в РФ Момчило Бабич.

"Мы серьезно разговариваем с Росатомом. Я думаю, что в мире нет лучшей компании для строительства атомной станции. Я уверен в том, что в ближайшие годы будет прогресс, потому что нам нужно электричество. Мы это сделаем в любом случае", - сказал он.

В Сербии действовал закон от 1989 года, запрещающий официальным лицам осуществление деятельности, согласование и обсуждение вопросов сооружения в стране объектов атомной энергетики и ядерного топливного цикла. В конце 2024 года этот запрет был снят.