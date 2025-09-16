Оверчук обсудил с руководством Египта вопросы энергетики, АПК и науки

Вице-премьер России заявил, что остался под очень хорошим впечатлением от переговоров

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что во время визита в Египет обсудил с руководством республики вопросы энергетики, сельского хозяйства и науки.

"Общее впечатление от переговоров очень хорошее и с премьер-министром [Мустафой Мадбули], и с вице-премьером [Камелем аль-Вазиром], и с министром иностранных дел [Бадром Абдель Аты]," - сказал он журналистам.

"Традиционно мы обсуждали вопросы, связанные с развитием энергетики, не только в атомной сфере. У нас очень активное сотрудничество ведется в области сельского хозяйства. Здесь идут закупки нашего зерна, думаем над организацией переработки подсолнечного масла на территории Египта. Египетская сторона предложила сотрудничество по отдельным направлениям науки и технологий. Тоже будем это рассматривать", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что сейчас идет работа над реализацией двух флагманских проектов - атомной электростанции и российской промышленной зоны (РПЗ) у Суэцкого канала. Так, по его словам, в случае с атомной энергией, Россия помогает создавать Египту новую отрасль экономики. В то же время российский бизнес уже проявляет значительный интерес к размещению производства на территории РПЗ.

Оверчук находился во главе российской делегации в Египте с 14 по 16 сентября. Вместе с представителями бизнеса из РФ он осмотрел участок под российскую промышленную зону у Суэцкого канала, а также провел переговоры с руководством страны.