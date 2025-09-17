Он составил 92,419 млрд иен или около $631 млн в год

ТОКИО, 17 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Японии и России в августе сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 92,419 млрд иен (около $631 млн). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Так, японский импорт из РФ сократился на 21,1%, до 61,681 млрд иен ($421 млн). Главным фактором стало сокращение закупок российских СПГ и угля на 33,2% и 44,9%, соответственно. На российские энергоресурсы приходится более 56% всего японского импорта из России. Кроме того, на 22,2% сократились закупки российских цветных металлов, на которые приходится 16,3% всего импорта из РФ, а закупки зерновых сократились на 94,9%.

Вместе с тем Япония на 62% нарастила импорт российской рыбы и морепродуктов, на которые приходится 19,7% всего японского импорта из РФ. В стоимостном выражении на 17,8% выросли поставки российской древесины в Японию (5,2% японского импорта из РФ).

Экспорт в Россию вырос в августе на 11,8%, до 30,738 млрд иен ($210 млн). Этому способствовало увеличение на 0,2% поставок в РФ легковых автомобилей, на которые приходится 58,5% всего японского экспорта в РФ. Кроме того, на 1 478% в стоимостном выражении взлетел экспорт в РФ продовольственных товаров, на которые приходится 14,9% всего экспорта в Россию.

Кроме того, выросли поставки в Россию медицинских изделий (на 21,4%), пластика (на 55,3%), резины (на 29%), компьютеров и деталей к ним (на 316,7%). На эти категории приходится около 3% японского экспорта в РФ. В то же время сократились поставки в РФ бумаги (на 70%) и генераторов (на 39,1%), на которые приходится 2,4% экспорта в Россию.