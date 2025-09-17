Глава Роструда сообщил о снижении числа нелегальных работников

Для борьбы с проблемой теневой занятости для регионов разработали новые методические рекомендации, рассказал глава ведомства Михаил Иванков

СИРИУС /федеральная территория/, 17 сентября. /ТАСС/. Численность нелегально занятых работников в последние годы в РФ снижается, также их выявляемость стала выше. Чтобы минимизировать проблему, для регионов разработаны новые методические рекомендации по выявлению теневой занятости в субъекте, сообщил глава Роструда Михаил Иванков на полях X Всероссийской недели охраны труда.

Иванков пояснил, что их численность выросла, так как выявляемость теневой занятости стала выше. "С 2015 года мы занялись этой темой, в регионах были образованы комиссии по борьбе с нелегальной занятостью. Они работали, но полноценных полномочий не было. Теперь в новом законе о занятости появилась 66-я статья, которая ввела деятельность этих комиссий в правовое поле, и, соответственно, комиссии стали работать уже по-другому. Мы видим, что 470 тыс. нелегальных работников, которые сейчас в первом полугодии выявлены, - это результат именно новой модели работы региональных комиссий", - сказал он.

Разработанные Рострудом методические рекомендации проходят апробацию в семи регионах. Лучшие практики планируется распространить по всей стране.

"Мы вводим полноценный KPI, который позволяет оценивать работу комиссии. Любой KPI - это соревнование, и здесь, естественно, каждый регион будет заинтересован выявить всех нелегальных работников. Более того, 97% из всех выявленных уже легализованы тем или иным способом", - уточнил Иванков.

Ранее были опубликованы данные Роструда о том, что в России в первом полугодии 2025 года обнаружили свыше 470 тыс. нелегально занятых работников, что почти на треть больше показателя прошлого года.