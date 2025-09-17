При этом 5% респондентов признались, что завидуют таким достижениям, говорится в исследовании платформы hh.ru и группы "Ренессанс страхование"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Только 42% опрошенных россиян радуются успехам коллег в инвестициях, а 5% испытывают настоящую зависть, когда узнают об их достижениях. К таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и группа "Ренессанс страхование" (материалы исследования есть в распоряжении ТАСС).

Как указано в исследовании, еще 39% опрошенных мотивирует то, что их коллеги зарабатывают на покупке и продаже акций, 14% не поверят "успешным" коллегам без подтверждения дохода, а 5% испытывают настоящую зависть, когда узнают об их достижениях. При этом женщины в полтора раза чаще мужчин склонны радоваться финансовым успехам своих коллег (54% против 36%).

Только у четверти опрошенных сотрудников российских офисов коллеги хвастаются прибылью от инвестирования. Чаще всего россияне слышат, что их сотрудники зарабатывают от 11 тыс. до 50 тыс. рублей (16%) и от 51 тыс. до 100 тыс. рублей (16%). Реже респонденты слышат истории успеха о заработках от 101 тыс. до 400 тыс. рублей (14%), суммах свыше 400 тыс. рублей (13%) и до 10 тыс. рублей (11%).

Половина опрошенных (54%) хотя бы раз сталкивались с историями коллег или обсуждениями финансов и инвестиций в коллективе. Каждый четвертый (29%) заявляет, что рассказы сослуживцев про успехи в инвестициях встречаются довольно редко, еще 20% отмечают, что такие обсуждения возникают периодически, а у 5% коллеги часто обсуждают финансы и инвестирование.

Среди респондентов, которые занимаются инвестированием, больше половины опрошенных (57%) совершают сделки (покупки/ продажи ценных бумаг) или просматривают финансовые новости только в свободное от работы время. Реже всего во внерабочие часы занимаются инвестиционной деятельностью представители сфер информационных технологий (40%), продаж (48%) и представители сферы строительства и недвижимости (54%).

Почти каждый пятый опрошенный (18%) среди занимающихся инвестициями тратит на просмотр инвестиционных новостей/ блогов и иных материалов от 30 минут до часа в день, еще 74% - не более получаса.

Опрос проведен методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1 257 российских соискателей.